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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

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Giriş: 24.08.2023 08:51
Son dakika deprem haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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