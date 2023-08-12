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Malatya'da 4,8 ve 4,5'lik 2 deprem

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Giriş: 12.08.2023 17:58
AFAD verilerine göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39 ve 16:40'da peş peşe 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler paniğe neden oldu. Depreme dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'den açıklama geldi.
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