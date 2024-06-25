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Malatya'da 44 kilogram skunk ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 15:13
Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 44 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Malatya’da 44 kilogram skunk ele geçirildi
Malatya'da 44 kilogram skunk ele geçirildi
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