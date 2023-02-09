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Malatya’da 3 kardeş 80 saat sonra kurtarıldı!

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Giriş: 09.02.2023 15:51
Malatya’da depremden sonra oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. 80. saatte bölgeden mucize bir kurtuluş ve acı haber aynı anda geldi. 3 kardeş 80 saat sonra kurtarıldı. Annelerinin cansız bedeni bulundu, baba için aramalar sürüyor.
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