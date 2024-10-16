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Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber'de açıkladı: Bugün okul yok

Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber'de açıkladı: Bugün okul yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 11:17
Malatya’da 5,9’luk deprem meydana geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz bulunmamıştır. Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
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