Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber'de açıkladı: Bugün okul yok

Malatya’da 5,9’luk deprem meydana geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz bulunmamıştır. Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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