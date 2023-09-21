Malatya Şeker Fabrikası pancar alımına başladı! Pancarın şekere dönüşümü

Malatya Şeker Fabrikası, pancar alımına başladı. Malatya'da 470 bin ton pancar işlenerek 60 bin ton şeker elde edilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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