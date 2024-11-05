Malatya ayağa kalkmaya başladı

Depremde sanayisi büyük yara alan Malatya'da üretim toparlanmaya başladı. Kent özellikle PVC ve ahşap kapı üretiminde bölgede önemli yere sahip. Öyle ki 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

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