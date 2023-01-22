Maket bıçaklı ve sopalı komşu kavgası kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

İzmir Torbalı'da bir apartmanda yaşayan komşuların kavgası, cep telefonu kameralarına yansıdı. Maket bıçağı ve sopanın kullanıldığı kavgada, misafirliğe gelen bir kadının yüzü kanlar içerisinde kaldı. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı.