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Maket bıçaklı ve sopalı komşu kavgası kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

İHA
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Giriş: 22.01.2023 17:07
İzmir Torbalı'da bir apartmanda yaşayan komşuların kavgası, cep telefonu kameralarına yansıdı. Maket bıçağı ve sopanın kullanıldığı kavgada, misafirliğe gelen bir kadının yüzü kanlar içerisinde kaldı. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı.
Maket bıçaklı ve sopalı komşu kavgası!
Maket bıçaklı ve sopalı komşu kavgası!
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