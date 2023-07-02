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Makasçı katil!

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Giriş: 02.07.2023 11:14
İzmir Menderes’te, 19 yaşındaki trafik canavarının ticari araçla makas atması sonucu cinayet gibi bir kaza meydana geldi. Kuralsız sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.İ.K, aynı şeritteki Özcan Özer’in kullandığı araca çarparak karşı şeride itti. Korkunç kazada 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Makasçı katil!
Makasçı katil!
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