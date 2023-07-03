Makas terörü neden bitmiyor? Trafikte makasın cezası ne kadar?

Her sene maalesef bu kazalardan yüzlerce oluyor. Peki, trafikte makas terörüne imza atanlar neden bu kazalara, can kayıplarına rağmen bundan vazgeçmiyor. Arkadaşlarımız da bu konuyu haberleştirmek için yola çıktı. Onların karşısına da trafik magandaları çıktı.

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