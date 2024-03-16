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Mahmutbey'de 'kaynakçı' aynayı kırarak kaçtı

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Giriş: 16.03.2024 13:57
Güncelleme:16.03.2024 13:57
TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde taralı alan ve emniyet şeridini kullanan sürücü ile önüne geçmek istediği sürücü arasında tartışma çıktı. Kendisine yol vermeyen sürücünün aracına doğru defalarca çarpmaya çalışan 'kaynakçı' otomobilin aynasını kırdıktan sonra emniyet şeridinden hızla kaçtı.
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