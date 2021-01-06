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Mahkeme velayeti anneye verdi! Vicdansız baba 3 buçuk aylıkken kızını kaçırdı
Antalya'da yaşayan bir annenin evlat özlemini getiriceğiz ekranlara. Yüksel Can, 5 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşandı. 3 buçuk aylık bir kızları vardı. Mahkeme kızlarının velayetini anneye verdi. Ancak eski koca Hira'yı annesinden kaçırdı. 5 yıldır hukuki savaş veren acılı anne, yetkililerden yardım bekliyor.
Antalya'da yaşayan bir annenin evlat özlemini getiriceğiz ekranlara. Yüksel Can, 5 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşandı. 3 buçuk aylık bir kızları vardı. Mahkeme kızlarının velayetini anneye verdi.
Ancak eski koca Hira'yı annesinden kaçırdı.
5 yıldır hukuki savaş veren acılı anne, yetkililerden yardım bekliyor.