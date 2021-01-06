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Mahkeme velayeti anneye verdi! Vicdansız baba 3 buçuk aylıkken kızını kaçırdı

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 15:49
Antalya'da yaşayan bir annenin evlat özlemini getiriceğiz ekranlara. Yüksel Can, 5 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşandı. 3 buçuk aylık bir kızları vardı. Mahkeme kızlarının velayetini anneye verdi. Ancak eski koca Hira'yı annesinden kaçırdı. 5 yıldır hukuki savaş veren acılı anne, yetkililerden yardım bekliyor.

Antalya'da yaşayan bir annenin evlat özlemini getiriceğiz ekranlara. Yüksel Can, 5 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşandı. 3 buçuk aylık bir kızları vardı. Mahkeme kızlarının velayetini anneye verdi.

Ancak eski koca Hira'yı annesinden kaçırdı.

5 yıldır hukuki savaş veren acılı anne, yetkililerden yardım bekliyor.

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