Mahkeme velayeti anneye verdi! Vicdansız baba 3 buçuk aylıkken kızını kaçırdı

Antalya'da yaşayan bir annenin evlat özlemini getiriceğiz ekranlara. Yüksel Can, 5 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşandı. 3 buçuk aylık bir kızları vardı. Mahkeme kızlarının velayetini anneye verdi. Ancak eski koca Hira'yı annesinden kaçırdı. 5 yıldır hukuki savaş veren acılı anne, yetkililerden yardım bekliyor.

Antalya'da yaşayan bir annenin evlat özlemini getiriceğiz ekranlara. Yüksel Can, 5 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşandı. 3 buçuk aylık bir kızları vardı. Mahkeme kızlarının velayetini anneye verdi.

Ancak eski koca Hira'yı annesinden kaçırdı.

5 yıldır hukuki savaş veren acılı anne, yetkililerden yardım bekliyor.