Mahkeme sürerken nafakaya itiraz yok! Az maaş alandan az, çok alandan çok!

Nafaka ve icra takip süreçleri artık eskisi gibi olmayacak. Hazırlanan düzenleme yakında Meclis’e gelecek. Peki neler değişecek? Dikkat çeken başlıklar var. Biri nafaka konusu. Taslak yasalaştığında boşanma aşamasındaki eşler mahkeme süreci bitene kadar belirlenen nafakaya itiraz edemeyecek. Bir diğer başlık da borç nedeniyle haciz konulan maaşlarla ilgili. Kesinti oranı şu anda herkes için yüzde 25. Bu oran da değişiyor. Asgari ücretlinin maaşından en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek.

