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Mahkeme salonundaki cinayette savcı kararını verdi!

Mahkeme salonundaki cinayette savcı kararını verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 21:01
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 garson ile 1 güvenlik görevlisini tabanca ile yaralayan ve duruşma salonundaki silahlı saldırıda öldürülen Mertcan Akça (26) ve babası Köksal Akça'nın (54) yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı, eğlence mekanındaki kavgada kendilerini yaralayan Mertcan Akça ile Köksal Akça'yı darbedip, sandalye fırlatarak yaralayan müşteki sanıklar Tolga Ergün (22) ve Yiğit Selçuk'un (31) 'Neticesi sebebi ile ağırlaşmış kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 12'şer yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.
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Mahkeme salonundaki cinayette savcı kararını verdi!
Mahkeme salonundaki cinayette savcı kararını verdi!
Mahkeme salonundaki cinayette savcı kararını verdi!
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