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Mahalle mahalle gezip tırnak bakımı yapıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 12:27
Aydın'da büyükbaş hayvanı olan vatandaşlar, merada otlanan hayvanlarının ayaklarına bir şey batmaması, et ve süt veriminin artması için düzenli olarak hayvanlarına tırnak bakımı yaptırıyor. Seyyar nalbantlık yapan Nusret Kalem, eskiyen tırnakları temizleyip yeni nal takıyor.
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