25 Haziran 2024, Salı
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Mahalle mahalle gezip tırnak bakımı yapıyor
Aydın'da büyükbaş hayvanı olan vatandaşlar, merada otlanan hayvanlarının ayaklarına bir şey batmaması, et ve süt veriminin artması için düzenli olarak hayvanlarına tırnak bakımı yaptırıyor. Seyyar nalbantlık yapan Nusret Kalem, eskiyen tırnakları temizleyip yeni nal takıyor.