Mahalle kültürü bakkalcılık

Yarım asrı aşkın süredir bakkallık yapan İbrahim Eken sürdürdüğü baba mesleğine sahip çıkıyor. Eken geçmişteki o günleri ise günleri ise unutamıyor.

Yarım asrı aşkın bir süredir bakkallık yapan İbrahim Eken'e bu meslek baba yadigarı. Eken'in İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bakkalının adı ''Hepşen'' .

İbrahim Eken babasından kalan bu tarihi bakkalda o kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Eken, bakkal kültürünü şu sözlerle anlatıyor:

''Kimi evinin anahtarını bırakıyor kini çocuğunu emanet ediyor. Bakkal mahallenin namusudur. Biri kız istemeye geldiğinde ilk bakkala sorulur.''