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Mahalle kültürü bakkalcılık

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Giriş: 16.07.2021 16:15
Yarım asrı aşkın süredir bakkallık yapan İbrahim Eken sürdürdüğü baba mesleğine sahip çıkıyor. Eken geçmişteki o günleri ise günleri ise unutamıyor.

Yarım asrı aşkın bir süredir bakkallık yapan İbrahim Eken'e bu meslek baba yadigarı. Eken'in İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bakkalının adı ''Hepşen'' .

İbrahim Eken babasından kalan bu tarihi bakkalda o kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Eken, bakkal kültürünü şu sözlerle anlatıyor:

''Kimi evinin anahtarını bırakıyor kini çocuğunu emanet ediyor. Bakkal mahallenin namusudur. Biri kız istemeye geldiğinde ilk bakkala sorulur.''

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