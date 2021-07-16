16 Temmuz 2021, Cuma
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Mahalle kültürü bakkalcılık
Yarım asrı aşkın süredir bakkallık yapan İbrahim Eken sürdürdüğü baba mesleğine sahip çıkıyor. Eken geçmişteki o günleri ise günleri ise unutamıyor.
Yarım asrı aşkın bir süredir bakkallık yapan İbrahim Eken'e bu meslek baba yadigarı. Eken'in İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bakkalının adı ''Hepşen'' .
İbrahim Eken babasından kalan bu tarihi bakkalda o kültürü yaşatmaya devam ediyor.
Eken, bakkal kültürünü şu sözlerle anlatıyor:
''Kimi evinin anahtarını bırakıyor kini çocuğunu emanet ediyor. Bakkal mahallenin namusudur. Biri kız istemeye geldiğinde ilk bakkala sorulur.''