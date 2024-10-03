03 Ekim 2024, Perşembe
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Mağazasından sürekli hırsızlık yapılan esnaf illallah etti
Eskişehir'de giyim mağazasından sürekli ürün çalınması sonucu her yıl yaklaşık 70 bin lira zarara uğrayan esnaf hırsızlara seslenerek, “Gelip istesinler, paraları yoksa söylesinler. Bence istemek, hırsızlık yapmaktan daha güzel bir şey” dedi.