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Mağaranın üstüne 3 katlı ev yaptılar: Kümes ve kiler olarak kullanıyoruz

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Giriş: 28.03.2023 09:46
Mardin'de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor. Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, "Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz." dedi.
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