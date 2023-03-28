Mağaranın üstüne 3 katlı ev yaptılar: Kümes ve kiler olarak kullanıyoruz

Mardin'de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor. Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, "Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz." dedi.