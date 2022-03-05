Magandaya ters kelepçe! Trafikte çekiçle dehşet saçtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen bir kişi, korna çalarak kendisini uyaran sürücüye bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulundu. Otomobile dakikalarca çekiçle vuran kişi, aracına binip bölgeden ayrıldı. Aracında hasar oluşan sürücü ise hasar tespit tutanağı doldurduktan sonra yoluna devam etti. Vatandaşların kaydettiği görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilere neden oldu.