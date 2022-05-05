05 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybederken vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı.