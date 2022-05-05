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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

İHA
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Giriş: 05.05.2022 12:47
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybederken vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı.
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