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Maganda kurşunu can aldı! Pera bebeğin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 10:07
Aydın'da düğün magandalarının silahından çıkan kurşun, annesiyle evde oyun oynayan 11 aylık Pera bebeği hayattan kopardı. Olayla ilgi 6 kişi gözaltına alındı. Sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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