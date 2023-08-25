25 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Maganda kurbanı Merve Acar'ın son anları ortaya çıktı!

Maganda kurbanı Merve Acar'ın son anları ortaya çıktı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2023 08:04
Güncelleme:25.08.2023 08:05
Denizli'de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar'ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Merve'nin, alışveriş için gelen komşusunun kollarında can vermesi yürekleri parçaladı.
Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı!
Maganda kurbanı Merve Acar'ın son anları ortaya çıktı!
Trabzon’da çifte hortum
Trabzon’da çifte hortum
Bağcılar’da esnafın kedisi köpeklere savaş açtı!
Bağcılar'da esnafın kedisi köpeklere savaş açtı!
Doktor cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Doktor cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Van Gölü’nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
Van Gölü’nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
İşte Çanakkale yangının çıktığı nokta
İşte Çanakkale yangının çıktığı nokta
Korkunç cinayet kamerada!
Korkunç cinayet kamerada!
İzmir’de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
İzmir'de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
Kuzen cinayetinin korkunç detayları!
Kuzen cinayetinin korkunç detayları!
Akreplere kendini sokturdu
Akreplere kendini sokturdu
Sazlıdere Barajı kurudu
Sazlıdere Barajı kurudu
Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Daha Fazla Video Göster