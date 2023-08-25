Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı!

Denizli'de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar'ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Merve'nin, alışveriş için gelen komşusunun kollarında can vermesi yürekleri parçaladı.