Madenci çocuğu Kübra yürek yaktı: Babamı görmedim ama çok özledim

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yedi sene önce linyit ocağını su basmasıyla hayatını kaybeden 18 madenci mezarları başında anıldı. Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde henüz 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (7), babasını çok özlediğini ifade ederek, “Babamı görmedim ama çok özledim.” dedi.