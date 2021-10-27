27 Ekim 2021, Çarşamba
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Madenci çocuğu Kübra yürek yaktı: Babamı görmedim ama çok özledim
Karaman’ın Ermenek ilçesinde yedi sene önce linyit ocağını su basmasıyla hayatını kaybeden 18 madenci mezarları başında anıldı. Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde henüz 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (7), babasını çok özlediğini ifade ederek, “Babamı görmedim ama çok özledim.” dedi.