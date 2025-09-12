Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı

Avcılar’da madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçakla saldırdı. Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN