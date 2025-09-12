12 Eylül 2025, Cuma
Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 01:33
Avcılar’da madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçakla saldırdı. Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.ahaber.com.tr/video/iframe/yasam-videolari/madde-etkisindeki-kadin-polise-bicakla-saldirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
