Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı

Bingöl’de madde bağımlısı şüphelinin, 2 kişiyi öldürdüğü 7 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin, alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen kişinin arkasından yaklaşıp, sırtından bıçaklıyor. Aldığı bıçak yarasıyla yere düşen kişi, ardından ayağa kalkarak büfeye sığınıyor. Saldırgan daha sonra bölgeden ayrılıyor.