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Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı

Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı

DHA
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Giriş: 24.07.2024 17:26
Güncelleme:24.07.2024 17:26
Bingöl’de madde bağımlısı şüphelinin, 2 kişiyi öldürdüğü 7 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin, alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen kişinin arkasından yaklaşıp, sırtından bıçaklıyor. Aldığı bıçak yarasıyla yere düşen kişi, ardından ayağa kalkarak büfeye sığınıyor. Saldırgan daha sonra bölgeden ayrılıyor.
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