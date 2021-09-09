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Madde bağımlısı genç önce otomobili ateşe verdi sonra da yardım istedi

İHA
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Giriş: 09.09.2021 09:28
Denizli’de madde bağımlısı gencin yaktığı araçlar alevlere teslim oldu. Araçların alev alev yandığı sırada madde bağımlısı genç, elindeki maddeyi kullanmaya devam ederken yardım çağrısında bulunması dikkatlerden kaçmadı. Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir hurda bir araçta yaşayan madde bağımlısı Ümit Uğur K., görgü şahitlerinin iddialarına göre park halindeki otomobili yaktı. Daha sonra büyüyen alevler servis Midibüsüne sıçradı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda madde bağımlısı genç, araçların yandığını belirterek yardım çığlıkları attı. Ara ara patlamaların olması korku dolu anlara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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