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Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı o anlar kamerada!

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Giriş: 19.09.2023 14:05
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı Ö.D. (27), annesi, kardeşi ve yengesine saldırıp darbetti. Saldırı evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Ö.D.?nin ağabeyi İ.D., kadeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.
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