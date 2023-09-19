Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı o anlar kamerada!

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı Ö.D. (27), annesi, kardeşi ve yengesine saldırıp darbetti. Saldırı evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Ö.D.?nin ağabeyi İ.D., kadeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.