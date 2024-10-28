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Maçın oynandığı sahaya paraşütle iniş yaptı

Maçın oynandığı sahaya paraşütle iniş yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 28.10.2024 11:49
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce çalıştığı fabrikanın bahçesine inen paşütçü Adem Keskin, bu kez de maçın oynandığı sahaya iniş yaptı. Paraşüt sporcusunu gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşadı.
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