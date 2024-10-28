Maçın oynandığı sahaya paraşütle iniş yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce çalıştığı fabrikanın bahçesine inen paşütçü Adem Keskin, bu kez de maçın oynandığı sahaya iniş yaptı. Paraşüt sporcusunu gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşadı.