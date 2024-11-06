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Macahel'de kar sürprizi: Mahsur kalan Fransız turistler kurtarıldı

Macahel'de kar sürprizi: Mahsur kalan Fransız turistler kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 13:14
Artvin’de soğuk hava yeniden etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapanınca mahsur kalan 3 Fransız turist için köy halkı harekete geçti.
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