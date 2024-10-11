11 Ekim 2024, Cuma
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Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular sahaya çıkmayı başarsalar da maçı kazanamadılar
Hatay'da ligin başlamasına bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, lisanslarının yeniden çıkarılmasıyla maça çıkmayı başardılar. Futbolcularının lisansları çalınan Mesaspor, müsabakayı 1-0 kaybetti.