11 Ağustos 2022, Perşembe
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Lunaparktaki faciada hayatını kaybetmişti! Polis Sinem Gülşen Dilekçe son yolculuğuna uğurlandı | Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Giresun’da lunaparkta raydan çıkan tren sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Dilekçe’nin cenaze törenine tedavi sonrası taburcu olan polis eşi Samet Dilekçe de katıldı.