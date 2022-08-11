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Lunaparktaki faciada hayatını kaybetmişti! Polis Sinem Gülşen Dilekçe son yolculuğuna uğurlandı | Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

DHA
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Giriş: 11.08.2022 09:47
Giresun’da lunaparkta raydan çıkan tren sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Dilekçe’nin cenaze törenine tedavi sonrası taburcu olan polis eşi Samet Dilekçe de katıldı.
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