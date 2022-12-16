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Lunaparkta eğlence KABUSA döndü! Saniyeler sonra DEHŞETİ yaşadılar! Fırlatma topunun halatı kopunca...

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Giriş: 16.12.2022 09:21
İngiltere'nin başkenti Londra'da kurulan yılbaşı panayırı korku dolu anlara sahne oldu. Lunaparktaki oyuncaklardan birinin halatları koptu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi...
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar SANİYELER SONRA DEHŞETİ YAŞADILAR

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