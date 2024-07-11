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Lüks sitede çıkan yangın korkuttu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 01:41
İzmir'de Folkart isimli lüks sitenin 14'üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangının büyüme ihtimaline karşılık site boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
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