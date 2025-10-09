Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya’da

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı ‘Seven Seas Voyager' isimli lüks kruvaziyer gemisi limana ulaştı. Limana demir atan yolcu gemisinde 677 yolcu ve 447 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu öğrenildi. Rodos'tan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 19:00 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

