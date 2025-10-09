09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya'da
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya’da

Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 16:10
Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı ‘Seven Seas Voyager' isimli lüks kruvaziyer gemisi limana ulaştı. Limana demir atan yolcu gemisinde 677 yolcu ve 447 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu öğrenildi. Rodos'tan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 19:00 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya’da
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Mersin’de otoyolda otomobil beton bariyere çarptı
Mersin’de otoyolda otomobil beton bariyere çarptı
Çöp eve dönen bina mahkeme kararıyla boşaltıldı
Çöp eve dönen bina mahkeme kararıyla boşaltıldı
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya’da
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya'da
Cezaevinde hafız oldu!
Cezaevinde hafız oldu!
Bartın’da gerçeğini aratmayan sel tatbikatı
Bartın'da gerçeğini aratmayan sel tatbikatı
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
Samsun’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yangında mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı
Yangında mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı
Camı kırarak markete girdi: Yedi içti ve gitti
Camı kırarak markete girdi: Yedi içti ve gitti
Malatya’da inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
Malatya'da inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
ABD’li turistler kruvaziyerle geldi
ABD'li turistler kruvaziyerle geldi
Daha Fazla Video Göster