Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! 'Doktor' kimyagere tarif verirken yakalandı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nin Silivri'de "Uyuşturucu Hap İmalat Merkezi" olarak kullanılan lüks çiftlik evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan "Doktor" kod adlı Bulgaristan vatandaşı Boris I.'nın "Captagon" imalatını bir kimyagere tarif ederken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Çökertilen 10 kişilik çetenin üyelerinin; operasyonda ele geçirilen 30 kilo 158 gram kimyasal maddeyle üç milyon adet "Captagon" isimli uyuşturucu hap imal etmeyi ve imal edecekleri hapları yurt dışına göndermeyi planladıkları ortaya çıktı.