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Lüks araçlarla insan kaçakçılığı yapan şahıslar yakayı ele verdi

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Giriş: 04.04.2024 14:31
Hatay’da lüks marka 2 araçla insan kaçakçılığı yapan 2 şahıs, suçüstü yakalandı.
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