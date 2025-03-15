Lübnan’daki Filistin kampında Ramazan! Hüzün ve heyecan bir arada

İsrail soykırımından kaçan on binlerce Filistinlinin sığındığı Lübnan'da buruk da olsa Ramazan heyecanı yaşanıyor. Zorlu yaşam şartları ve göğüs gerilen tüm acılara rağmen Filistinliler her akşam iftar sofralarında buluşuyor. Akkar kentindeki mülteci kampına konuk olan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt'un izlenimleri ekrana geldi.

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