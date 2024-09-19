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Lübnan'da satılan cihazlar raflardan kalktı! Bir yanda korku, bir yanda öfke

Lübnan'da satılan cihazlar raflardan kalktı! Bir yanda korku, bir yanda öfke

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 20:11
Lübnan art arda patlamalarla sarsıldı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ülkede şimdi bir yanda korku bir yanda ise öfke var.
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