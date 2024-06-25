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Lübnan-İsrail sınırında çatışma çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 15:52
Güncelleme:25.06.2024 15:53
Gazze'de katliam devam ederken, gözler bir yandan da Lübnan-İsrail sınırında. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden detayları aktardı.
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