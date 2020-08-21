'Lotu Guli' cinayetiyle ilgili flaş detaylar: Hesaplaşma zincirinin son halkası mı?

Son dakika haberi... Antalya'da dün yemek yerken özel suikast silahı ile öldürülen Azeri suç örgütü elebaşısı Nadir Salifov cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 'Lotu Guli' lakaplı Salifov 4 yıl önce Beşiktaş'ta çapraz ateşe tutularak öldürülen 'Hayalet' lakaplı Rövşen Caniyev'in ölümünden sorumlu tutuluyordu. Polis şimdi bu cinayetin bu hesaplaşma zincirinin son halkası olup olmadığını çözmeye çalışıyor.

Azerbaycanlı mafya lideri 'Lotu Guli' lakaplı Nadir Salifov'in öldürülmesi ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Rus, Azeri ve Gürcü suç örgütlerinin merkezinde olduğu mafya savaşı, 'Ded Hasan' lakaplı mafya lideri Aslan Usoyan'ın öldürülmesiyle başladı. Usoyan, Rus mafyasının en etkili isimlerinden biriydi.

Rusya'da illegal birçok sektörde söz sahibiydi. Ortadoğu'daki terör örgütlerine yönelik silah sevkıyatlarında da adı geçiyordu. 'Ded Hasan' Moskova'da bir restoran çıkışında 16 Ocak 2013'te keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Ölümünden Azerbaycan'ın etkili mafya liderlerinden 'Lenkaranski' lakaplı Rövşen Caniyev sorumlu tutuldu. Özellikle Rusya'daki azınlık Azerbaycan Türklerinin çok tuttuğu bir isimdi.

'HAYALET' OLARAK ANILMAYA BAŞLADI

Ukrayna ve Gürcistan'ın ardından Türkiye'de de silahlar patladı. Hürriyet'in haberine göre, 17 Ağustos 2013'te Başakşehir'de Ali Gamidov adlı Azerbaycanlı işinsanı öldürüldü. Gamidov ölmek üzereyken sevgilisine Rövşen Caniyev'in ismini verdi. Ancak 'Rövşen Aliyev' sahte kimliğini kullanmaya başlayan Caniyev yakalanamadı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna arasında mekik dokuyan ve adamları silahlı saldırılara devam eden Caniyev 'Hayalet' olarak anılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ'TA ARACI ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDU

Caniyev 17 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta bir oteldeydi. Yakın adamları 'Tsipa' lakaplı Timur Nemtsitsevirde ve Dato Çuradze ile görüştü. Çıkışta aracı çapraz ateşe tutuldu. 65 kurşun isabet etti ve hayatını kaybetti. Rusya'da başlayan, Gürcistan'a oradan da Türkiye'ye uzanan büyük bir hesaplaşma zincirinin halkalarından biriydi bu cinayet. 'Ded Hasan'ın intikamı alınmıştı. Rövşen Caniyev, büyük törenlerle defnedildi. Ardından adına ağıtlar yazıldı, belgeseller çekildi.

MAFYA HESAPLAŞMASININ SON ZİNCİRİ Mİ?

Adamları ve yakınları onun intikamını almak için birçok kez hamle yaptılar. Hedefte 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salipov vardı. Kasım 2017'de ve Şubat 2020'de yaptıkları saldırı planları Türk polisinin baskınlarıyla suya düştü. 3 gün önce Caniyev'in öldürülmesinin 4'üncü yılıydı. Bu kez saldırı haberi Antalya'dan geldi. Caniyev'in ölümünden sorumlu tutulan Salipov, öldürüldü... Polis şimdi bu cinayetin bu hesaplaşma zincirinin son halkası olup olmadığını çözmeye çalışıyor.

Salipov, Fransa'da 2 kişiyi öldürtmekten, Rusya'da adam kaçırmaktan ve Ukrayna'da suç örgütü faaliyeti yürütmekten uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranıyordu.