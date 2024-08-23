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Londra'dan Bingöl’e altın madalya! Bal bin 300 arıcı ile 174 bin kovanda üretiliyor

Londra'dan Bingöl’e altın madalya! Bal bin 300 arıcı ile 174 bin kovanda üretiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 19:34
Bingöl'de arıcılık yapan aile ürettikleri bal ile İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o ailenin yanında…
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Londra’dan Bingöl’e altın madalya!
Londra'dan Bingöl’e altın madalya!
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