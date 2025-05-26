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Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar! O anlar kamerada

Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 19:28
İstanbul Küçükçekmece’de, park yeri nedeniyle tartıştıkları kuryeyi restoranın önüne kadar takip eden şahıslar, iş yeri sahiplerine bıçakla saldırıp restoranın camını kırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yeri camlarının sandalye ile kırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar! O anlar kamerada
Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar!
Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar!
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