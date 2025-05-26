26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar! O anlar kamerada
İstanbul Küçükçekmece’de, park yeri nedeniyle tartıştıkları kuryeyi restoranın önüne kadar takip eden şahıslar, iş yeri sahiplerine bıçakla saldırıp restoranın camını kırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yeri camlarının sandalye ile kırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.