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Lodos otomobili böyle sürdü

İHA
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Giriş: 19.01.2024 16:13
Şiddetli lodos Bursa'da zor anlar yaşattı, trafik ışıkları da devrildi. El freni çekilmeyen otomobili lodos sürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.
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