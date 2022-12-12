Lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi! Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli rüzgar, Sultangazi'de bir binanın çatısını uçurdu. Üç otomobil zarar gördü. Deniz ulaşımı da lodostan nasibini alırken bazı seferler iptal edildi.

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