L'Italiano şarkısının yorumcusu İtalyan müzisyen Salvatore Toto Cutugno hayatını kaybetti

Dünyaca bilinen "L'Italiano (İtalyan)" şarkısının yorumcusu İtalyan müzisyen Salvatore (Toto) Cutugno hayatını kaybetti. Müzik kariyerinde çok sayıda şarkının bestecisi ve söz yazarı olan sanatçı Cutugno'nun ölüm haberi ülke genelinde geniş yankı yarattı.