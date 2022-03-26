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Liselilerin yüzde 40’ı sosyal medya bağımlısı! 4saat tehlikesi

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Giriş: 26.03.2022 15:46
Güncelleme:26.03.2022 15:47
İstanbul Üsküdar Üniversitesi lise öğrencilerinin sosyal medya alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma yaptı. Çalışma sonucunda liselilerin yüzde 40'ının sosyal medya bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Sanal dünyada geçirilen süre arttıkça öğrencilerin sağlığı da bozuluyor.
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