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Liselilerden sınıf arkadaşına şiddet!

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Giriş: 29.12.2022 09:20
Zonguldak'taki bir lisede N.G. isimli öğrenciye sınıf arkadaşları şiddet uyguladı. Zorla dans ettirip dalga geçilen N.G.'yi kayıt altına alan öğrenciler hakkında harekete geçildi.
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