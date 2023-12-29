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Liseliler sokak ortasında birbirine girdi

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Giriş: 29.12.2023 12:37
Şanlıurfa’da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
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