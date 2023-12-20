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Liseliler cerrahi alet üretiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 13:21
Samsun'da Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri cerrahi aletler üretiyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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