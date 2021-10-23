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Liseli öğrencilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Kemerli tekmeli kavga kamerada

İHA
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Giriş: 23.10.2021 10:21
Güncelleme:23.10.2021 10:24
Beylikdüzü’de iki ayrı lise öğrencilerinin arasında tekme tokat ve kemerli kavga çıktı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Adnan kahveci mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı. Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı. Kavga esnasında bazı öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.
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